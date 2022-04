Salernitana, la scenografia costa caro: multata la società Il match era iniziato con quattro minuti di ritardo per il lancio dei coriandoli

Costa caro la scenografia organizzata dai tifosi della Salernitana in occasione del match contro la Fiorentina. Il giudice sportivo, come era prevedibile, ha inflitto una sanzione di 4mila euro al club granata per il lancio di coriandoli avvenuto all'Arechi. In particolare il giudice Gerardo Mastandrea ha punito - a titolo di responsabilità oggettiva - la Salernitana con una multa di 4mila euro “per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di giuoco numerosi coriandoli di carta che costringevano il direttore di gara a ritardare l'inizio della gara di circa quattro minuti per permetterne la riduzione”. Lo spettacolo dell'Arechi, in realtà, era andato in scena anche in forma ridotta.

Prima del fischio d'inizio lo speaker dello stadio aveva invitato i tifosi a non lanciare i coriandoli che erano stati distribuiti in tutti i settori in quanto avrebbero potuto provocato sanzioni serie (mancato inizio del match e ko a tavolino) alla Salernitana. Il lancio di coriandoli, alla fine, è avvenuto soltanto in maniera parziale. Nonostante decine di adetti si siano subito adoperati con soffiatori per ripulire il terreno di gioco, l'inizio della partita con quattro minuti di ritardo è costato la multa di 4mila euro alla Salernitana.