Salernitana-Fiorentina: spettacolo impressionante e tifo da brividi all'Arechi Oltre 23mila spettatori per la partita che vale una stagione

Alla fine, nonostante gli avvisi da parte dello speaker ed i tentativi di "sensibilizzare" da parte della società, l'Arechi ha regalato comunque una scenografia da brividi prima del fischio d'inizio di Salernitana-Fiorentina. Cartoncini bianchi e granata sono stati lanciati da ogni settore. E in Curva Sud è stato srotolato uno striscione, riprendendo le parole della canzone "Vola" di Eduardo De Crescenzo: «Perché questa storia vola più alto, perché è una storia impossibile. Perché la storia sei tu». Uno spettacolo preceduto da una sciarpata che ha impegnato tutti i settori dell'Arechi. La scenografia, come era prevedibile, ha ritardato l'inizio del match: decine di addetti, muniti di soffiatori d'aria, hanno ripulito il terreno di gioco dai cartoncini che erano finiti in campo.