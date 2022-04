Salernitana-Fiorentina 2-1, i voti delle due squadre Ranieri perfetto, Djuric letale, Bonazzoli decisivo

Con un gol per tempo la Salernitana batte anche la Fiorentina e torna in corsa per la salvezza. Di seguito i voti delle due formazioni.

SALERNITANA-FIORENTINA 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe 6.5; Gyomber 7, Fazio 7, Ranieri 7.5; Mazzocchi 6.5, Lassana Coulibaly 6 (29' st Kastanos 6), Bohinen 6, Ederson 6, Zortea 6.5 (29' st Ruggeri 6.5); Djuric 7.5 (29' st Bonazzoli 7.5), Verdi (1' st Ribery). A disposizione: Belec, Russo, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola 7.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5.5 (14' st Odriozola 6.5), Milenkovic 6, Igor 4.5, Biraghi 5.5 (22' st Terzic 5); Maleh 5.5 (22' st Callejon 5), Amrabat 6, Duncan 5.5; Gonzalez 6, Cabral 6 (14' st Piatek 5.5), Ikoné 5.5 (1' st Saponara 6.5). A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Sottil, Bianco, Nastasic, Kokorin. Allenatore: Italiano 6.5

ARBITRO: Massa di Imperia 6