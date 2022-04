Salernitana-Fiorentina 2-1, apoteosi granata all'Arechi: la fotogallery Gli scatti realizzati da Carlo Giacomazza

Con un gol per tempo la Salernitana supera la Fiorentina. Festa grande per i 21mila dell'Arechi che hanno sostenuto in maniera incessante il cavalluccio marino. Le emozioni della partita negli scatti realizzati da Carlo Giacomazza.