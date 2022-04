Salernitana-Fiorentina, Bonazzoli: «Siamo vivi, salviamoci per questa gente» Il match-winner rinnova la promessa: «Se ci salviamo, brioche per tutti»

Con un gol da rapace d'area di rigore Federico Bonazzoli ha regalato tre punti d'oro alla Salernitana, riaccendendo la corsa salvezza dei granata. «Questo gol ha un sapore particolare, che non so nemmeno descrivere. È troppo bello per essere vero. Sono felice per me, per la squadra ma soprattutto per questa gente che ci ha sempre sostenuto. Lo dedico a loro, alla mia famiglia, a tutta la gente che ci vuole bene. Come facciamo a non essere riconoscenti a questa gente che non ci ha lasciato mai soli», ha commentato l'attaccante della Salernitana ai microfoni di DAZN. «Non so cosa sia cambiato, è importante che sia cambiato adesso. Siamo vivi, mancano ancora cinque partite. Dobbiamo dare tutto fino alla fine. Ci abbiamo sempre creduto, siamo sul pezzo, siamo carichi. Ora per fortuna abbiamo una settimana per recuperare, poi daremo il massimo in questo rush finale incredibile». Bonazzoli, infine, ha ribadito una promessa fatta nei mesi scorsi: «Se ci salviamo, brioche per tutti».