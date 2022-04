Salernitana-Fiorentina 2-1, Italiano mastica amaro: «Non meritavamo di perdere» L'allenatore: «Loro erano spinti da uno stadio preparato per grandi imprese»

«Nel primo tempo abbiamo approcciato stranamente non bene e la Salernitana ne ha approfittato, spinta da uno stadio preparato per grandi imprese. Abbiamo subito la loro foga ed il loro furore iniziare. Nel secondo tempo abbiamo rimediato ma nell’unico errore abbiamo preso gol e abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere». Così Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di DAZN il ko subito dai viola contro la Fiorentina. «Abbiamo avuto delle occasioni ma purtroppo non le abbiamo sfruttate. Nell’unica disattenzione, l'abbiamo persa. È un po’ troppo la sconfitta per la Fiorentina».

Il tecnico, in ogni caso, è soddisfatto per il cammino fatto, fin qui, dalla sua Fiorentina. «Anche se fosse un campanello d’allarme, il campionato è finito. Dobbiamo cercare di non subire a livello mentale. Siamo in una zona di classifica che vogliamo mantenere, una partita dove non sei al cento per cento può capitare. Purtroppo come abbassi l’attenzione vieni castigato. Ma nelle ultime cinque dovremo cercare di conquistarne più possibile. L’obiettivo è rimanere in quelle zone che ci meritiamo. Siamo attaccati alla zona europa e ci vogliamo rimanere».