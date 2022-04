Salernitana-Fiorentina, stop scenografia: «Niente coriandoli o ko a tavolino» L'annuncio dello speaker prima del fischio d'inizio

«Comunicazione importante per i tifosi della Salernitana. Non è possibile lanciare i coriandoli in campo, altrimenti la partita rischia di non cominciare e sarà persa a tavolino». È l'annuncio arrivato pochi minuti prima del fischio d'inizio di Salernitana-Fiorentina da parte dello speaker dello stadio Luca Scafuri. La disposizione è arrivata dai responsabili della sicurezza che hanno chiesto d'informare lo stadio. All'Arechi, come annunciato in settimana, era tutto pronto per accogliere l'ingresso delle squadre con una scenografia da brividi: migliaia di coriandoli bianchi e granata sarebbero stati lanciati sul rettangolo verde da tutti i settori dello stadio. Ma l'accoglienza speciale avrebbe potuto comportare problemi alla Salernitana. Di qui la decisione - accolta con malumori e fischi - di annullare tutto. Una scelta sofferta ma necessaria, come ha spiegato anche il segretario Massimiliano Dibrogni durante un colloquio avuto con i rappresentanti della tifoseria granata prima del fischio d'inizio.