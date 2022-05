Salernitana, Cammarota: "Ecco la verità sulla Curva Nord, ma una soluzione c'è" Il consigliere comunale è intervenuto nel corso della trasmissione Granatissimi

"Perché la Curva Nord resta chiusa? Il problema l'abbiamo capito oggi pomeriggio: i quattro tornelli presenti sono piazzati esclusivamente nel corridoio che fa entrare i tifosi ospiti. Allora io dico, facciamo entrare i tifosi ospiti senza tornelli, tanto sono identificati e già abbiamo i loro dati. Ed i salernitani li facciamo entrare dai tornelli, in modo da riempire la parte superiore della Nord con 3mila tifosi della Salernitana. È il momento decisivo, dobbiamo ragionare in termini concreti". Lo ha detto il consigliere comunale di Salerno, Antonio Cammarota nel corso della trasmissione Granatissimi in onda su Ottochannel 696 (clicca qui per rivedere la puntata). L'esponente di opposizione, in qualità di presidente della Commissione Trasparenza, sta seguendo da vicino la questione legata alla Curva Nord dello stadio Arechi. "Tenerla chiusa è dannosa per la squadra di calcio, per la città e per la gente che non ha possibilità di spendere un patrimonio per andare allo stadio. Non perdiamo tempo ed apriamo la Curva Nord", ha aggiunto Cammarota che ha, poi, spiegato: "La Curva Nord dell'Arechi ha una capienza di 7mila posti, sono agibili 3mila posti in ragione della presenza di soli quattro tornelli che filtrano 750 persone ciascuno. Il problema qual è? C'è un piano sicurezza vecchio che non può più valere. L'Arechi è l'unico stadio in Italia che ha un settore interamente chiuso. È un'immagine zoppa di uno stadio pieno e, oltretutto, penalizza i ceti popolari perché il biglietto di Curva non costa quanto quello di Tribuna Rossa".