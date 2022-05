Salernitana, Bonazzoli apre il cuore alla città: «Non vi dimenticherà mai» A giugno tornerà alla Sampdoria ma la società granata proverà a riavere il suo "pistolero"

Con dieci gol messi a segno, è stato tra i protagonisti dell'incredibile salvezza conquistata dalla Salernitana. Federico Bonazzoli è riuscito a lasciare un segno indelebile della sua esperienza in granata, creando un legame forte con la città e la tifoseria. Il capocannoniere del cavalluccio marino, dopo aver mantenuto la promessa che aveva fatto durante la stagione (ha offerto la brioche con il gelato a centinaia di tifosi), ha aperto il cuore ai salernitani a cui ha inviato un messaggio attraverso i social. «“Quando un forestiero viene al Sud piange due volte, quando arriva e quando parte”», ha esordito Bonazzoli, prendendo in prestito una citazione del film "Benevenuti al Sud".

«Mi sono concesso qualche ora in più per scrivere queste righe, e per una volta ho voluto lasciarmi trasportare dalle sensazioni profonde che provengono dal cuore e non da quelle glaciali e roboanti dell’istinto. Grazie Salerno. Semplicemente Grazie. Infinitamente Grazie. Mille e mille volte ancora Grazie», ha scritto il numero 9 del cavalluccio marino che, dopo il 30 giugno dovrà capire quale sarà il suo futuro. Il cartellino è di proprietà della Sampdoria ma la Salernitana proverà a fare un tentativo per riportare il "pistolero" all'ombra dell'Arechi. L'esperienza, infatti, come ha spiegato lo stesso Bonazzoli, è stata forte ed intensa.

«Un viaggio INSIEME iniziato il 4 agosto 2021 e terminato il 22 Maggio 2022 come meglio non si poteva, con un lieto fine che nemmeno le più belle favole sanno regalare.

Nel mezzo di questi 9 mesi una valanga di emozioni, sentimenti, difficoltà, paure, ma sempre con un unico denominatore comune: La consapevolezza di potercela fare, di dovercela fare e di regalare a questa magica gente e a questa magica città un SOGNO, che in fondo era anche un po’ il nostro sogno, era un po’ il SOGNO di tutti.

È stato subito amore reciproco, la sensazione fin dal primo istante di essere arrivato nel posto giusto al momento giusto, tra le vostre braccia.

Quelle braccia che non hanno smesso nemmeno per un secondo di coccolarmi, di cullarmi, di proteggermi, quelle braccia che non mi hanno mai lasciato solo.

“Bonazzoli fa gol”, sono le uniche 3 parole che rimbomberanno costantemente nella mia testa, senza via di fuga, senza tregua.

Ho dato tutto me stesso per questa gloriosa maglia, ho lottato con tutte le mie forze, raschiando fino in fondo il barile, fino all’ultima goccia di sudore.

Oggi lascio Salerno con un unico pensiero: Quello di non sapere se sono riuscito a restituirvi tutto l’amore, l’affetto e la gratitudine che VOI avete dato a me.

Grazie Salerno, Grazie Salernitani, Grazie Sud, INSIEME abbiamo scritto una pagina indimenticabile di STORIA.

Non vi dimenticherò MAI!».