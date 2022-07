Salernitana, che carica Diego Valencia: "Pronto a dare tutto per questa maglia" L'attaccante cileno si presenta: "Non vedo l'ora di iniziare"

"Sono molto emozionato e ottimista per il futuro. Sarà una bellissima esperienza, quello italiano è un campionato molto competitivo dove dovrò dare il meglio di me per aiutare la squadra. Ho molta voglia di cominciare ad allenarmi con la mia nuova squadra, di conoscere i compagni e lo staff ma anche lo stadio e i tifosi". Diego Valencia si presenta carico al massimo nel giorno del suo arrivo in Austria.

L'attaccante cileno ai canali ufficiali del club ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Darò tutto me stesso per aiutare la squadra e sentirmi parte del gruppo, mi allenerò al massimo e darò tutto per questi colori e questa maglia".

Non è mancato un pensiero ai tifosi: "Quando è arrivata l’ufficialità del mio trasferimento ho ricevuto tantissimi messaggi sia dai tifosi cileni del Catolica che da parte dei tifosi della Salernitana. Voglio ringraziarli per il loro supporto".

Valencia si dice estremamente motivato e pronto a dare il suo contributo per la Salernitana: "Ho visto tanti video e alcune partite, ai tifosi vogliono assicurare che mi impegnerò al massimo e darò tutto per questa maglia".