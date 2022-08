Pronti, via e alla prima di campionato Dazn va subito in crash Tifosi granata furiosi sui social: l'azienda inondata di critiche e commenti negativi

Nemmeno il tempo di cominciare la stagione che Dazn va in crash. Migliaia di tifosi della Salernitana non riescono a vedere la partita contro la Roma per i problemi che da ore stanno interessando la piattaforma streaming.

Il link alternativo ha risolto solo in parte le criticità: moltissimi, infatti, lamentano di non riuscire a vedere il match.

Sul web la pagina social di Dazn è stata inondata di critiche e commenti negativi: "Vergogna" il termine più utilizzato e, spesso, anche quello meno pesante.