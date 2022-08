Salernitana, rosa da 37 calciatori: in 12 potrebbero salutare entro il 31 agosto Il ds De Sanctis lavora anche alle operazioni in uscita

In attesa di chiudere il mercato con il botto e d'ingaggiare un difensore ed un attaccante (ma forse anche un centrocampista), ka Salernitana dovrà lavorare soprattutto alle uscite: i granata hanno una rosa di 37 elementi, dodici dei quali potrebbero salutare Salerno di qui al 31 agosto.

Eduardo Vergani piace al Pescara, Filippo D'Andrea ha mercato in serie C ed è vicino al Cerignola, mentre l'Ascoli ha sondato il terreno per Simy che ha un ingaggio pesante e non sembra intenzionato a muoversi. Con un rinforzo in avanti saluterebbe anche Julian Kristoffersen. Tanti con la valigia pronta anche tra difesa e centrocampo. La Ternana ha chiesto informazioni su Valerio Mantovani, il Cosenza ha fatto lo stesso per Pawel Jaroszynski. Non rientrano nei piani nemmeno Sy, Gioacchino Galeotafiore e Frederic Veseli che potrebbero essere ceduti entro la fine del calciomercato. Tra i centrocampisti, invece, Michele Cavion ha un'intesa di massima con il Vicenza ma deve prima trovare l'accordo con la Salernitana che potrebbe riconoscergli un incentivo all'esodo. Potrebbero salutare anche Kechrida e uno tra Leonardo Capezzi e Reda Boultam. L'intenzione di Davide Nicola, infatti, è di lavorare con un gruppo di 27-28 calciatori e composto da coppie in ogni reparto. Un obiettivo che il ds Morgan De Sanctis dovrà provare a centrare nei prossimi dieci giorni di calciomercato.