Salernitana, prime cessioni: D'Andrea a titolo definitivo al Cerignola Si lavora anche alla cessione di Cavion al Vicenza

Inizia a muoversi il mercato in uscita della Salernitana. In attesa di liberarsi degli ingaggi più pesanti (su tutti quello di Simy), il ds Morgan De Sanctis ha definito il trasferimento di Filippo D'Andrea al Cerignola. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Audace Cerignola per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ‘98 Filippo D’Andrea», si legge sul sito ufficiale del club granata che nelle prossime ore spera di chiudere anche il trasferimento di Michele Cavion al Vicenza.