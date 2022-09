Salernitana, ufficiale l'ingaggio di Piatek. Salutano Simy, Mantovani e Vergani Ultime operazioni di mercato per il direttore sportivo Morgan De Sanctis

Nell'ultimo giorno di mercato arrivano le prime ufficialità in casa Salernitana. Quella più attesa riguarda Krzysztof Piatek. Il calciatore polacco, come annunciato dal club granata, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'Herta Berlino. Il calciatore classe '95 indosserà la maglia numero 99 e stasera seguirà dagli spalti dello stadio Dall'Ara il match tra Salernitana e Bologna. «Ho lavorato sodo tutto il tempo per trarre il meglio da ogni occasione mi si presenti ogni giorno», ha scritto il "pistolero" sui social. «Ora sono molto contento di essere qui. Credo che insieme possiamo rendere bella questa stagione!».

Ma il club granata è molto attivo anche sul fronte uscite. Come annunciato nelle scorse ore, l'attaccante Edoardo Vergani è passato a titolo definitivo al Pescara.

Il difensore Valerio Mantovani, invece, si è accordato con la Ternana per un trasferimento a titolo temporaneo. In rossoblu ritroverà i suoi ex compagni di squadra Di Tacchio, Mamadou Coulibaly e Bogdan.

Non c'è ancora l'ufficialità ma è praticamente fatta per il passaggio di Simy al Benevento. Il calciatore - come svelato in anteprima da Ottopagine - ha già raggiunto il Sannio per firmare il contratto con il club del presidente Oreste Vigorito. L'attaccante arriva in giallorosso in prestito con diritto di riscatto.