Salernitana, Mazzocchi entra nella storia: è il primo granata in Nazionale Mancini premia l'esterno campano che è stato convocato in azzurro

La notizia, probabilmente, gli è stata comunicata mentre stava svolgendo il riscaldamento pre-gara di Salernitana-Lecce. Pasquale Mazzocchi è stato inserito dal ct Roberto Mancini nella lista dei convocati per le sfide contro Inghilterra (stadio Meazza-Milano, 23 settembre - ore 20.45) e Ungheria (Puskas Arena-Budapest, 26 settembre - ore 20.45). Una data storica per la Salernitana che non aveva mai avuto un calciatore in Nazionale maggiore. Probabile che anche in azzurro Mazzocchi possa rappresentare un'alternativa sull'out mancino, ruolo nel quale si sta ben disimpegnando in maglia granata.

Sale a dieci il numero dei calciatori convocati dalle rispettive Nazionali in questa finestra di impegni internazionali.

Di seguito la lista dei calciatori convocati da Mancini:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).