Verso Salernitana-Verona, focus sulla tattica: cambi in difesa e a centrocampo Ancora differenziato per Bohinen e Fazio, ma il difensore dovrebbe essere titolare

Salernitana al lavoro per l'importantissima partita di questa domenica contro il Verona. Mister Nicola è, per la prima volta dal suo arrivo a Salerno, messo in discussione da due risultati deludenti che hanno spinto i granata in 14esima posizione.

Davide Nicola aveva assicurato nella conferenza stampa post-partita contro il Sassuolo che c'era da lavorare immediatamente. Nella sessione di allenamento odierna, dopo una iniziale fase di attivazione fisica e un lavoro di forza, Nicola ha fatto spazio alla tattica. Il trainer valuta cambiamenti in difesa e a centrocampo, visto che Vilhena, Maggiore e Lassana sono in debito d’ossigeno. Il terzetto di centrocampo sta giocando tutte le partite a causa delle assenze.

Proprio a centrocampo si segnala l'assenza più importante, quella di Emil Bohinen. Il talento norvegese continua a lavorare a parte dopo il problema muscolare alla coscia destra e si cerca di evitare ulteriori ricadute. Lavoro differenziato anche per "il comandante", Federico Fazio, che spinge però per rientrare da subito e dare ordine a una difesa traballante. In attacco Bonazzoli potrebbe insidiare Dia. L’allenamento si è concluso con una partitella. Domattina alle 10:30 nuova seduta, sempre con lo sguardo volto alla partita Salernitana-Verona di domenica all'Arechi, alle ore 15:00.