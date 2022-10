Salernitana-Verona, Nicola: "Non vogliamo sbagliare nell'atteggiamento" Il tecnico granata: "Dobbiamo ritrovare ciò che ci è mancato nelle ultime due gare"

È la vigilia di Salernitana-Verona con il Cavalluccio Marino che ritrova Federico Fazio e che è nuovamente costretto a fare a meno di Emil Bohinen. Il tecnico granata, Davide Nicola, si è espresso così alla vigilia in conferenza stampa: "È una partita in cui non vogliamo sbagliare nell’atteggiamento per dimostrare di essere competitivi. - ha spiegato l'allenatore della Salernitana - Occorrerà grande caparbietà e la capacità di essere uniti. La partita di Reggio Emilia deve farci capire che giocando in quel modo non raggiungeremo i nostri obiettivi e non rappresentiamo nel modo giusto i nostri tifosi. Dobbiamo riscoprire determinati valori che non devono mai essere abbandonati come l'equilibrio, l'umiltà. Abbiamo lavorato con grande piacere e volontà. Il Verona è una squadra con valori importanti e verrà qui per vincere. Dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità per fare bene. Vogliamo rimettere in gioco la nostra forza, fino a tre gare fa giocavamo il miglior calcio quindi dobbiamo ritrovare ciò che ci è mancato nelle ultime due".