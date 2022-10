Salernitana: emergenza centrocampo. Per Maggiore lesione del bicipite femorale Brutte notizie per i granata, che contro l'Inter avranno gli uomini contati

Nel comunicato diramato questo pomeriggio, Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione tecnica seguita da esercitazioni tattiche. L’allenamento è terminato con partite finali.

La notizia che, purtroppo, conferma la sensazione che si era avuta dal campo, è che gli esami a cui si è sottoposto questa mattina Giulio Maggiore presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni l’atleta si sottoporrà a nuovi accertamenti per definire i tempi di recupero.

I granata andranno in trasferta a Milano contro un Inter a caccia di punti pesanti, per non perdere la scia delle prime della classe, e in aggiunta dovranno far fronte all'emergenza a centrocampo. L'assenza di Emil Bohinen ha pesato enormemente in questa prima parte di campionato proprio per le sue caratteristiche uniche, per la rosa dei granata. Maggiore ha ricoperto con diligenza il ruolo assegnato alla giovane stella norvegese, nonostante non sia quella la sua naturale posizione in campo. Ora, l'ex spezzino si ferma e lascia il pacchetto di centrocampo granata con pochissime soluzioni. Senza quasi alternative e senza poter contare su Bohinen - che difficilmente verrà rischiato per il lunch match di domenica a San Siro -, rimangono Kastanos e Capezzi. Il primo, già protagonista nelle passate stagioni, è stato relegato a un ruolo da comprimario. Capezzi, invece, non rientra tra le soluzioni di mister Nicola.

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 11:00.