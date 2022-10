Inter-Salernitana, arbitra Sacchi: precedenti negativi per i granata Il fischietto marchigiano torna a dirigere un incontro del cavalluccio marino

Inter–Salernitana, in programma domenica 16 ottobre alle ore 12:30, sarà diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata. gli assistenti saranno Luigi Rossi, della sezione di Rovigo), e Vittorio Di Gioia (sezione di Nola). Quarto uomo, Marco Piccinini dalla sezione di Forlì. Al VAR c'è Valerio Marini (sez. Roma) e come assistente al Var Alessandro Giallatini (sezione di Roma 2).

Juan Luca Sacchi (37 anni) ha già diretto 4 partite dei granata. L'ultima è Monza-Salernitana del 2020-2021, stagione della promozione dei granata, con vittoria per 3-0 dei padroni di casa. Una sconfitta che, fortunatamente, non pesò sulle sorti dei granata, che riuscirono a conquistare il secondo posto proprio a scapito della squadra di patron Berlusconi.

Dall'altro lato, l'Inter vede il suo ultimo match diretto da Juan Luca Sacchi nella stagione 2021-2022 nel match contro l'Empoli. In quell'occasione, i nerazzurri si imposero per 3 reti a 2 in Coppa Italia dopo, essere arrivati ai supplementari. A deciderla fu Stefano Sensi.