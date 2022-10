Verso Inter-Salernitana: allenamento tattico e fisico in vista della trasferta Ancora a parte Bohinen e Fazio

Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza e un lavoro tattico. L’allenamento si è concluso con partite a pressione. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo “Mary Rosy”.

Non ci sono ancora novità riguardanti gli infortunati. Per ora si va verso la conferma di un centrocampo in totale emergenza. Alla pesante assenza di Emil Bohinen si è aggiunta anche quella di Maggiore che, pur non giocando nel suo ruolo naturale e ricoprendo le mansioni del talento norvegese, ha sempre dimostrato di potersi disimpegnare bene. Il principale indiziato per prendere il posto dell'ex spezzino è Kastanos, anche se potrebbe essere rivisto l'assetto tattico a causa delle caratteristiche diverse dei due.

Recentemente, sia Iervolino che l'a.d. Milan, interpellati sull'emergenza a centrocampo e potenziali innesti nella sessione invernale, hanno mostrato precauzione, senza sbilanciarsi verso promesse di rinforzi imminenti.