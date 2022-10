Salernitana, assalto all'Inter con 6mila cuori granata al seguito Nicola lancia Piatek e Dia in attacco, Inzaghi si affida a Lautaro Martinez e Dzeko

Confermarsi al cospetto di una grande. La Salernitana proverà ad alzare l’asticella in casa dell’Inter dove sarà di scena oggi alle 12.30. Un esame tutt’altro che agevole per gli uomini di Nicola che intendono dare continuità al successo conquistato contro il Verona. I granata, scortati da oltre 6mila tifosi, devono fare i conti con diverse defezioni in mediana: Maggiore dovrà star fermo per almeno un mese, Radovanovic dovrà scontare un turno di stop per squalifica mentre in difesa Fazio non è ancora pronto. La buona notizia è rappresentata dal recupero di Lovato che, dopo essersi fermato nel riscaldamento del match contro il Verona, farà il suo esordio in campionato con la maglia granata. L’altra novità è rappresentata dall’impiego di Kastanos dal 1’ che sarà il perno di centrocampo. Davanti si ricomporrà la coppia formata da Dia e Piatek. Per il resto tutto invariato: Daniliuc e Gyomber comporranno il terzetto difensivo davanti a Sepe. In mediana Vilhena e Coulibaly saranno le mezzali con Candreva e Mazzocchi sugli esterni. In casa Inter confermato il 3-5-2: Dzeko e Lautaro Martinez sarà la coppia d'attacco che proverà a dare continuità al magic moment dei nerazzurri.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Dia. Allenatore. Nicola

ARBITRO: Sacchi di Macerata