Salernitana: testa allo Spezia, Nicola spera nei recuperi di Fazio e Lovato In mediana possibile la staffetta tra Radovanovic e Bohinen

Smaltito il ko contro l'Inter, la Salernitana ha volto subito lo sguardo al prossimo impegno casalingo contro lo Spezia. Una sfida che rappresenta un nuovo crocevia per il cavalluccio marino, costretto a fare risultato in uno scontro salvezza. Nicola spera di poter affrontare il match con l'organico quasi al completo.

Non ci sarà il fresco ex Maggiore, alle prese con un infortunio che lo costringerà a stare ai box almeno fino alla sosta del campionato. In mediana, però, tornerà Radovanovic che ha scontato il turno di squalifica e dovrebbe posizionarsi nel ruolo di play. L'ex Genoa potrebbe far staffetta con Bohinen che a Milano è tornato a calcare il rettangolo verde dopo oltre due mesi di stop. Il norvegese non è al meglio e avrà bisogno ancora di qualche settimana per ritrovare la miglior condizione.

Altre novità riguarderanno la retroguardia dove dovrebbero rivedersi Fazio e Lovato: l'argentino, dopo i problemi accusati in queste settimane, è sulla via del recupero e spera di ritrovare una maglia da titolare; l'ex Atalanta, invece, non è ancora riuscito ad avere una chance con il cavalluccio marino sul petto. A Milano sembrava pronto all'esordio ma, dopo i problemi fisici dei mesi scorsi, stavolta è stato fermato da un attacco influenzale. La speranza di Nicola è di poterlo impiegare contro lo Spezia, anche per garantire più soluzioni ad un reparto che nelle ultime settimane sembra aver perso quella solidità che aveva contraddistinto l'avvio di stagione.