Difesa Salernitana: troppi gol incassati, Nicola studia l'inversione di rotta Fazio è tornato a lavorare con il gruppo, domani potrebbe aggregarsi Lovato

Il miglior attacco è la difesa. Un concetto che Davide Nicola sta provando a trasmettere alla sua Salernitana, apparsa troppo vulnerabile nelle ultime uscite stagionali. A pesare sulla media sono soprattutto i cinque gol incassati in casa del Sassuolo. Ma nel complesso i granata hanno perso quella solidità che aveva rappresentato un punto di forza in avvio di stagione.

I numeri

Nelle prime quattro partite, infatti, il cavalluccio marino aveva subito appena due gol, uno contro la Roma ed un altro contro il Bologna, tenendo involata la porta con Udinese e Sampdoria. Il trend è, invece, decisamente cambiato nelle sei uscite successive quando la Salernitana ha viaggiato quasi sempre alla media di due gol a partita. Oltre alle cinque reti incassate contro i neroverdi, i granata hanno subito due reti da Empoli, Juventus, Lecce ed Inter ed una sola dal Verona. Un rendimento preoccupante e sul quale sta provando a lavorare Davide Nicola che, da ex difensore, vuole riuscire a blindare nuovamente la sua difesa. In attesa di capire se ci saranno novità dal punto di vista tattico, l'allenatore della Salernitana potrebbe cambiare qualcosa in termini di uomini.

Si svuota l'infermeria

Fazio è tornato regolarmente in gruppo ed ha svolto tutto l'allenamento con i compagni di squadra; domani dovrebbe aggregarsi Lovato. Due pedine che sabato contro lo Spezia potrebbero anche partire titolari nel terzetto difensivo della Salernitana. Una mini-rivoluzione per provare a blindare nuovamente la porta di Sepe.