Salernitana: su Ottochannel torna l'appuntamento con Granatissimi Alle 21 la trasmissione dedicata ai colori granata

Come ogni martedì, alle 21, ritorna l'appuntamento con Granatissimi, l'approfondimento di Ottochannel dedicato alla Salernitana. Nel corso della puntata ci sarà spazio per l'analisi del match perso dai granata in casa dell'Inter e per i primi spunti in vista dello scontro salvezza di sabato contro lo Spezia.

Gli ospiti

In studio, insieme a Carla Polverino, ci saranno il direttore de "Le Cronache", Tommaso D'Angelo, il giornalista Enrico Scapaticci ed il notaio-tifoso Luca Restaino. In collegamento Skype: l’ex granata portiere della Salernitana, Domenico Botticella ed il giornalista Peppe Iannicelli.

Interazione da casa

Come sempre parola ai tifosi e spazio all'interazione da casa. Per intervenire in diretta, sarà possibile chiamare la redazione di Salerno allo 089 252486 o al numero verde gratuito 800 919 002. Sarà, inoltre, possibile interagire anche inviando un messaggio sms o whatsapp al 342 8725223.

Come seguirci

La puntata andrà in onda alle 21 su OttoChannel, canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su OttoChannel.tv. In replica domani alle 16 e disponibile nella sezione on demand del sito web ottochannel.tv.