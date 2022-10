Salernitana-Spezia: i granata giocheranno con la nuova maglia Svelate sui social le immagini della quarta divisa

I granata indosseranno, per la prima volta in stagione, la loro quarta divisa. Sul sito ufficiale della Salernitana e i suoi canali social sono state pubblicate le immagini - che vi proponiamo qui nella gallery - sull'ultimo completo della Bersagliera. Un kit molto elegante che va dal nero al grigio scuro con dettagli in granata.

Oltre ad essere la "prima" per la quarta divisa, potrebbe anche essere l'ultima apparizione per Franck Ribery allo Stadio Arechi. Da quello che si apprende, il fuoriclasse francese potrebbe salutare la Curva Sud Siberiano proprio nel match di sabato contro lo Spezia. Un match già molto importante in chiave salvezza e che, in caso di vittoria, permetterebbe di tenere a debita distanza la zona retrocessione.

I granata arrivano all'appuntamento di questo sabato 22 ottobre con 10 punti totalizzati in 10 giornate. Reduci dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter per 2 reti a 0, i padroni di casa dovranno fare punti per tenere dietro la squadra ospite. Lo Spezia, infatti, arriva a Salerno con 9 punti e il pareggio dlel'ultima giornata contro la neopromossa Cremonese (2-2). L'appuntamento all'Arechi è fissato per le ore 15:00.