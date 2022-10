Nazionale Polonia: il "pistolero" granata Piatek sogna il Mondiale L'attaccante è nella lista dei 47 pre-convocati diramata dal ct Czeslaw Michniewicz

C'è anche l'attaccante della Salernitana, Krzysztof Piatek tra i 47 calciatori pre-convocati dalla Nazionale della Polonia in vista dei Mondiali di calcio in Quatar. Il ct Czeslaw Michniewicz ha annunciato i nomi nel corso di una conferenza stampa. La lista definitiva dei calciatori che faranno parte della delegazione polacca sarà diramata il 10 novembre. Il “pistolero”, dunque, proverà a mettersi in mostra con la maglia della Salernitana - con la quale ha segnato due gol in questo avvio di stagione - per convincere il commissario tecnico a convocarlo per i Mondiali.

Una vecchia conoscenza granata nella lista dei 47

Nella lista, oltre a tanti calciatori che militano in squadre italiane (tra cui Kamil Glik del Benevento), c'è anche Patryk Dziczek, ex centrocampista della Salernitana ora in forza al Piast Gliwice. Il 24enne, dopo aver superato i problemi di salute che lo avevano costretto allo stop, ora sogna di giocarsi le sue chance al Mondiale con la maglia della Polonia.

I 47 pre-convocati dalla Nazionale della Polonia



Portieri:

Bartlomiej Dragowski (Spezia Calcio)

Kamil Grabara (FC Copenaghen)

Radoslaw Majecki (Cercle Brugge)

Lukasz Skorupski (Bologna FC)

Wojciech Szczesny (Juventus FC)

Difensori:

Jan Bednarek (Aston Villa FC)

Bartosz Bereszynski (UC Samp)

Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen)

Matty Cash (Aston Villa FC)

Pawel Dawidowicz (Hellas Verona)

Kamil Glik (Benevento Calcio)

Robert Gumny (FC Augusta)

Michal Helik (città di Huddersfield)

Artur Jedrzejczyk (Legia Varsavia)

Michal Karbownik (Fortuna Duesseldorf)

Tomasz Kedziora (Dinamo Kyiv)

Jakub Kiwior (Spezia Calcio)

Patryk Kun (Rakow Czestochowa)

Maik Nawrocki (Legia Varsavia)

Tymoteusz Puchacz (1a FC Union Berlino)

Arkadiusz Reca (Spezia Calcio)

Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93)

Nicola Zalewski (AS Roma)

Centrocampisti:

Krystian Bielik (Birmingham City)

Patryk Dziczek (Piast Gliwice)

Przemyslaw Frankowski (obiettivo RC)

Jacek Góralski (VfL Bochum)

Kamil Grosicki (Pogon Szczecin)

Kamil Józwiak (Charlotte FC)

Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg)

Mateusz Klich (Leeds United)

Kacper Kozlowski (SBV Vitesse Arnhem)

Grzegorz Krychowiak (Al Shabab Riyadh)

Karol Linetty (Torino FC)

Mateusz Legowski (Pogon Szczecin)

Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad)

Michal Skins (Lech Poznan)

Damian Szymanski (AEK FC)

Sebastian Szymanski (Feyenoord Rotterdam)

Piotr Zielinski (SSC Napoli)

Szymon Zurkowski (ACF Fiorentina)

Attaccanti: