Piano traffico Salernitana-Spezia: ecco tutte le misure previste Le scelte adottate dal Comune di Salerno in vista del prossimo match casalingo

La speranza è di riuscire ad evitare i disagi che hanno caratterizzato le precedenti partite della Salernitana. Il Comune di Salerno ha reso noto il piano traffico che sarà adottato sabato in vista del match contro lo Spezia in programma alle 15 allo stadio Arechi.

Le misure del piano traffico

Sottopasso di fronte ospedale San Leonardo - Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) - Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende - Via Dei Carrari - Via Prudenza - Via Fangarielli - Viale Pastore - Viale Giacumbi - Area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite - Area di parcheggio antistante il complesso "The Space" - Area antistante Novotel

a far tempo dalle ore 7.00 e sino all'avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti;

a far tempo dalle ore 12.00 e sino all'avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo - Sovrappasso Via dei Carrari - Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi: