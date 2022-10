Salernitana-Spezia: i convocati di Nicola, ritorna Fazio Ai box Maggiore e Valencia, Lovato è in lista ma non al meglio della condizione

Davide Nicola recupera Bohinen e Radovanovic per Salernitana-Spezia in programma domani alle 15 allo stadio Arechi. In lista c'è anche Lovato che, tuttavia, non è al meglio della condizione: il difensore non si è allenato per tutta la settimana ed ha svolto solamente la rifinitura. Fuori gioco, oltre a Maggiore (che salterà la sfida da ex contro il suo recente passato, c'è anche Valencia.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Spezia.

I convocati granata per Salernitana-Spezia

PORTIERI :

Fiorillo

Micai

Sepe

DIFENSORI:

Bradaric

Bronn

Daniliuc

Fazio

Gyomber

Lovato

Pirola

Sambia

CENTROCAMPISTI

Bohinen

Candreva

Capezzi

Coulibaly L.

Kastanos

Mazzocchi

Radovanovic

Vilhena

ATTACCANTI