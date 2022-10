Rescissione Ribery: lascia il calcio ed entra nello staff della Salernitana Prima del match contro lo Spezia il francese farà il giro di campo all'Arechi

«Il pallone si ferma, le emozioni dentro di me no». È il pensiero che Franck Ribery ha affidato ai social dopo l'ufficialità della sua rescissione con la Salernitana. Il fuoriclasse francese, in un video di due minuti, ha racchiuso le esperienze più importanti della sua carriera, ricordando tutte le maglie che ha indossato. Domani lo stadio Arechi gli tributerà l'ultima standing ovation, sancendo l'addio al calcio di Ribery. Che, tuttavia, inizierà subito una nuova avventura, sempre a tinte granata. Già dalla partita contro lo Spezia sarà in panchina al fianco di Davide Nicola e del suo staff per proseguire l'esperienza con il cavalluccio marino sul petto.

Nicola: «Orgogliosi di avere Ribery nel nostro staff»

«Franck Ribery ha rappresentato tanto per il calcio e ha lo status per fare qualsiasi cosa perché ha la giusta personalità e grandi capacità», ha detto in conferenza l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, mostrando l'orgoglio per la scelta fatta dal francese. «Aver accettato di entrare a far parte del nostro staff è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per noi. Da oggi inizia un nuovo percorso e siamo felici di farlo entrare in questo nuovo mondo».

La Salernitana: «Grazie di tutto Franck»

Anche la Salernitana, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato la rescissione con il calciatore. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Franck Ribery», si legge sul sito ufficiale del club «La società lo ringrazia per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l’impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A, per aver onorato al meglio i colori granata e per tutto quello che ha rappresentato per il mondo del calcio. L’U.S. Salernitana 1919 è lieta inoltre di comunicare che Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo Stadio “Arechi” prima della gara contro lo Spezia».