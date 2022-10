Salernitana, due giorni di riposo per i granata: martedì la ripresa Giornata fuori porta per i giocatori dopo la vittoria di sabato contro lo Spezia

Davide Nicola dà un giorno di meritato riposo ai suoi uomini, che si sono imposti sabato contro lo Spezia in un cruciale scontro salvezza. La vittoria per 1-0 (QUI le pagelle dei granata), griffata dall'eurogol di Pasquale Mazzocchi, ha catapultato la Bersagliera dall'altro lato della classifica, quella di sinistra, lì dove ci sono tutte le grandi del campionato italiano. Attualmente in decima posizione, potrebbe essere superata in caso di risultato positivo del Sassuolo contro il Verona. La zona retrocessione è attualmente a +8 e si può affermare di essere abbondantemente in linea con gli obiettivi che sono stati posti a inizio stagione. Con una squadra che continua la fase di rodaggio e va oliando i meccanismi (specialmente quelli della fase difensiva) e una infermeria che si svuota giorno dopo giorno, Nicola sembra essere di nuovo al sicuro.

Prima di tornare agli allenamenti e pensare alla prossima difficile sfida dell'Olimpico contro una Lazio in grande forma, molti giocatori si sono concessi una gita fuori porta. Piatek ha scelto un giro in barca per la Costiera Amalfitana, soffermandosi - da come si può vedere dalle sue storie di Instagram - su Capri. Per Dylan Bronn, tra i nuovi acquisti più utilizzati da Nicola, c'è il tempo per tornare nella sua Cannes e salutare famiglia e amici. Antonio Candreva torna a Milano e si concede una serata al circo con la propria famiglia. Lorenzo Pirola (giovane promessa in prestito dall'Inter) si concede una giornata romana. Più vicino ancora Kastanos, che si ferma a Napoli in compagnia della moglie.

L'infermeria si svuota. Rimangono in dubbio Valencia e Maggiore

In vista dell'incontro di domenica 30 ottobre, Nicola potrebbe insistere sul lavoro tattico con il mantenimento del baricentro basso. Una fase che i granata non padroneggiano ancora a dovere e che, contro la formazione allenata da Maurizio Sarri, potrebbero dover utilizzare maggiormente rispetto all'assetto ultra-offensivo e con il pressing che comincia già dalla trequarti avversaria. Degli uomini attualmente indisponibili, si spera nel recupero di Diego Valencia (risultato positivo al Covid) e di Maggiore. L'ex spezzino, però, dovrebbe essere invitato alla calma, per evitare ricadute (come successo di recente con Emil Bohinen).