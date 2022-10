Salernitana-Cremonese, prevendita a partire dal 27 ottobre: i dettagli I prezzi della prossima sfida casalinga all’Arechi

Grazie alla vittoria in casa sullo Spezia, i granata navigano a centro classifica, tra il lato sinistro e destro a seconda delle giornate, e si apprestano a preparare la dura sfida dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri, miglior difesa del campionato. Poi, sarà il turno di uno scontro estremamente importante in ottica salvezza, quello tra i granata e la Cremonese. Si gioca sabato 5 novembre all'Arechi alle ore 15:00. La Bersagliera, per ora, ha collezionato tre vittorie in casa ma nessuna in esterna. Contro i grigiorossi, la Salernitana proverà a centrare la quarta vittoria tra le mura domestiche, riaffermando il valore aggiunto della tifoseria.

La società ha determinato che la prevendita per Salernitana-Cremonese partirà dalle ore 10:00 di giovedì 27 ottobre. Per un giorno, saranno in vendita per circa ventiquattro ore con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana. La vendita libera partirà, invece, alle ore 12:00 di venerdì 28 ottobre.

Nonostante la classifica deficitaria, la Cremonese ha dato filo da torcere a quasi tutte le compagini fin qui affrontate, provocando più di qualche spavento anche al Napoli capolista, che viaggia a gonfie vele in vetta alla classifica a +3 sul Milan di Stefano Pioli. Uno scontro che non va sottovalutato - come potrebbe essere successo nel caso della sconfitta casalinga con un'altra neopromossa, il Lecce - e che necessita, ancora una volta, della spinta dei supporter granata.

Come anticipato, la Salernitana verrà dall'impegnativa trasferta romana, mentre la Cremonese verrà dal match contro l'Udinese.

Il prezzo dei tagliandi: 20 in Curva, 35 nei distinti

Biglietto intero

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 77 + € 3,00

Tribuna Verde Sud/Nord € 52 + € 3,00 €

Tribuna Azzurra € 40 + € 3,00

Distinti € 35 + € 2,00

Curva Sud € 20 + € 2,00

Per gli over 65, Donne ed Under 14

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 40 + € 3,00

Tribuna Verde Sud/Nord 28 + € 3,00

Tribuna Azzurra € 23 + € 2,00

Distinti € 20 + € 2,00

Per quanto riguarda i tagliandi omaggio riservati agli under 14, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14cremonese@ussalernitana1919.it entro e non oltre le ore 23:59 di sabato 29 ottobre. I biglietti omaggio saranno emessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad un solo Under 14 per nucleo familiare e saranno del settore Distinti. E’ fatto obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto donna (madre).