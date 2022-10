Salernitana tra giovanili e squadra femminile: gli ultimi risultati Under 15 corsara, donne sconfitte

Tra gli obiettivi di patron Iervolino c'è quello di fare un grande investimento sul settore giovanile e farne un modello di riferimento per il panorama calcistico italiano: sulla falsariga di quello di Atalanta e Udinese, per intenderci, che tanti profitti e giocatori di livello hanno portato alle due società. Mentre i granata in Serie A continuano a macinare punti e a navigare, per ora, in acque tranquille, ecco i risultati delle giovanili della Bersagliera:

Giovanili Salernitana

Campionato Primavera 2 Girone B – 6^ Giornata

Pisa – Salernitana 1 – 0

Reti: 14’ pt Fischer (P).

Campionato Under 17 Girone C – 7^ Giornata

Bari – Salernitana 0 – 0

Campionato Under 16 Girone D – 4^ Giornata

Cosenza – Salernitana 3 – 3

Reti: 21’ pt Cafaro (S), 27’ pt, 30′ pt Marini (C), 39’ pt Chietti (S), 2’ st Randazzo (C), 40’ st Farina (S).

Campionato Under 15 Girone D – 4^ Giornata

Cosenza – Salernitana 1 – 2

Reti: 8’ st Mazzulla (C), 17’ st Paolino (S), 38’ st Fumo (S)

Salernitana femminile

Per la squadra femminile della Salernitana, invece, arriva la sconfitta di misura in casa al Volpe contro il Cosenza.

Salernitana – Cosenza 1 – 2 - 7^ Giornata

Reti: 27’ pt, 3′ st Tortora (C), 31’ pt Colonnese (S).

Salernitana: Polidori, Alfano (1’ st Longo), Cammardella, Apadula (1’ st Fragano), Iuliano, Falivene, Apicella, Olivieri, Marotta (15’ st Amato), Vaccaro (15’ pt Ferrentino) (15’ st Abate), Colonnese. All. Vincenzo Durante. A disposizione: De Santis, D’Aura, Genovese.

Cosenza: Gradolone, Giudici, Perrotta, Gattuso, Arturi, Esposito (28’ st Ferrarello), Colavolpe, Cinque, Laurito (24’ pt Caputo) (47’ st Perfetti), Conte (4’ pt Mauro), Tortora (22’ st Paura). All Paola Luisa Orlando. A disposizione: Eusebio, Romano, Domma, Leale.

La Salernitana 1919 W naviga nelle parti basse della classifica del Girone C, con 3 punti totalizzati in 7 partite, frutto di una vittoria e sei sconfitte. Il Cosenza, invece, ha ottenuto la prima vittoria e i primi tre punti della stagione proprio contro le ragazze granata, agganciandole in classifica.