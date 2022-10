Serie A, orari e date dalla 17^ alla 21^: le gare della Salernitana Il derby contro il Napoli si giocherà sabato 21 gennaio alle ore 18

Il derby Salernitana-Napoli si giocherà sabato 21 gennaio alle ore 18. E' quanto comunicato dalla Lega di serie A che, con un comunicato ufficiale, ha reso noti gli anticipi ei posticipi dalla 17^ alla 21^ giornata del campionato di serie A.

L'8 gennaio alle 12.30 è in programma Salernitana-Torino, valida per il 17esimo turno del torneo di massima serie; la domenica successiva, il 15 gennaio, alle 18 la Salernitana affronterà l'Atalanta in trasferta. Alla 19esima giornata, come detto, è in programma Salernitana-Napoli. Venerdì 27 gennaio alle 20.45 la Salernitana sarà di scena a Lecce per la 20esima giornata, la prima del girone di ritorno. Martedì 7 febbraio, alle 20.45, è in programma Salernitana-Juventus.

Serie A: orari e date dalla 17^ alla 21^ giornata

17^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 8 gennaio 2023 Ore 12:30

Salernitana-Torino

18^ GIORNATA DI ANDATA

Domenica 15 gennaio 2023 Ore 18:00

Atalanta-Salernitana

19^ GIORNATA DI ANDATA

Sabato 21 gennaio 2023 Ore 18:00

Salernitana-Napoli

20^ GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 27 gennaio 2023 Ore 20:45

Lecce-Salernitana

21^ GIORNATA DI ANDATA

Martedì 7 febbraio 2023 Ore 20:45

Salernitana-Juventus