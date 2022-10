Lazio-Salernitana: la Curva Sud Siberiano non ci sarà all'Olimpico, il motivo Nel mirino degli ultras granata le restrizioni adottate dalle autorità di pubblica sicurezza

Gli ultras della Salernitana diserteranno la trasferta di domenica allo stadio Olimpico contro la Lazio. La decisione è stata ufficializzata con una nota ufficiale diramata dai gruppi della Curva Sud Siberiano.

I motivi della diserzione

La decisione è legata alle restrizioni che saranno adottate dalle autorità di pubblica sicurezza. La capienza del settore ospiti dello stadio Olimpico, infatti, dovrebbe essere ridotta da 5mila a 500 posti per motivi di ordine pubblico. Ma ad indignare i tifosi della Salernitana contribuirebbe anche il costo dei biglietti che potrebbe superare i 40 euro. Al momento la prevendita dei tagliandi non è ancora partita ma la tifoseria ha già deciso che non raggiungere la Capitale.

Il comunicato della Curva Sud Siberiano

«Le trasferte, quelle vere, sentite, palpitanti, vissute come uno stato mentale di difesa della propria città e del proprio “status” di ultras. Nel mondo del politicamente corretto e dell’apparire piuttosto che dell’essere, una espressione del genere non è concepita nel modo appropriato», si legge nella nota diffusa dalla Curva Sud Siberiano «A Roma l’ennesima vigliaccata di un mondo calcio ormai alla deriva, vittima di sé stesso, della propria falsità e di gente che è chiamata a gestire una cosa più grande di sé (...)».

Per gli ultras della Salernitana «500 biglietti in un settore che ne può contenere dieci volte in più è una offesa ad una tifoseria, ad una intera città e alla nostra intelligenza. Non ci piegheremo a questi ricatti e a queste decisioni sciocche e senza alcun senso (...)». (...)«500 biglietti significa fare una lotteria tra chi deve partire e chi deve rimanere a casa e noi questa cosa non la faremo mai. Noi non ci saremo e chiediamo a tutta la tifoseria salernitana di fare altrettanto. Quel settore deve rimanere vuoto e deve rappresentare la vergogna di una decisione presenza senza alcun senso logico. Sia chiara una cosa: chi non si attiene a quanto scritto sarà considerato controcorrente e nostro nemico».