Lazio-Salernitana, i convocati: ritorna Valencia, out solo Maggiore La lista diramata da Davide Nicola al termine della rifinitura

C'è solo Giulio Maggiore tra gli indisponibili in vista di Lazio-Salernitana. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il tecnico Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani allo stadio Olimpico. Torna a disposizione Valencia che aveva saltato la sfida contro lo Spezia. Regolarmente in gruppo Bronn e Dia che avevano accusato qualche problema in settimana.

I convocati di Lazio-Salernitana

PORTIERI:

Fiorillo

Micai

Sepe

DIFENSORI:

Bradaric

Bronn

Daniliuc

Fazio

Gyomber

Lovato

Pirola

Sambia

CENTROCAMPISTI:

Bohinen

Candreva

Capezzi

Coulibaly L.

Kastanos

Iervolino

Mazzocchi

Radovanovic

Vilhena

ATTACCANTI: