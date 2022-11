La Salernitana sorprende i suoi tifosi: ecco la maglia dedicata a Luci d'Artista La quinta divisa debutterà contro la Cremonese: poi il ricavato andrà in beneficenza

Un bellissimo kit speciale della Salernitana - il Galaxy Kit - per onorare ancor di più il legame che unisce la società alla città. Il motivo dell'elaborazione di un kit speciale, in edizione limitata, è legato alla celebrazione di Luci d'Artista, manifestazione cardinale per Salerno che, quest'anno, raggiunge la sua diciassettesima edizione. La notizia di questa speciale collaborazione tra Comune e Società è stata rilanciata proprio sul sito ufficiale dell Salernitana, dove si afferma che "Il Galaxy Kit unisce i colori della tradizione granata alle atmosfere natalizie di Luci d’Artista ed è realizzata con i materiali migliori presenti sul mercato come il tessuto in jacquard e le applicazioni in vinile riflettente." La divisa speciale sarà reperibile solo per un breve periodo di tempo. Il Galaxy Kit sarà venduto esclusivamente all’asta sulla piattaforma CharityStars e il ricavato dell’asta sarà devoluto a quattro associazioni benefiche attive quotidianamente su diverse tematiche: Fondazione Veronesi, A.I.L., A.I.R.C. e Open Onlus.

Il commento dell'assessore Ferrara: "La Salernitana diventa testimonial di Salerno"

Il commento dall'Amministrazione Comunale è affidato all'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara, che parla di "un eccellente strumento di promozione del nostro territorio. La Salernitana diventa testimonial di Salerno e di una delle sue manifestazioni più note ed apprezzate con importanti ricadute per l’economia e le potenzialità di lavoro del nostro territorio".

La Salernitana giocherà con questo kit speciale in occasione dell'ultima partita interna dell'anno contro la Cremonese. Sabato 5 novembre, alle ore 15:00, i granata scenderanno in campo per salutare i loro tifosi e cercheranno di regalare una vittoria che, se dovesse arrivare, proietterebbe la Bersagliera nel lato sinistro della classifica e vedrebbe allontanarsi sempre più la zona retrocessione. Una giornata importante, quindi, che viene impreziosita dalla divisa speciale che sarà sfoggiata dagli uomini di Davide Nicola.