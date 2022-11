Salernitana-Cremonese, pronto dispositivo di traffico per 5 novembre: i dettagli Il provvedimento del Comune

Pronto il dispositivo di traffico varato dall'Ufficio Traffico e Segnaletica del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni. In vista dell'ultimo match casalingo dell'anno dei granata, che accoglie la Cremonese ultima in classifica, viene disposto il seguente piano.

Per Il Sottopasso di fronte l'ospedale San Leonardo - Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino) - Via Degli Uffici Finanziari, incrocio Via Allende - Via dei Carrari - Via Prduenza - Via Fangarielli - Viale Pastore - Viale Giacumbi - Area parcheggio riservato alla tifoseria ospite - Area parcheggio antistante il "The Space" - Area antistante Novotel

Dalle 7:00 e fino al deflusso degli spettatori, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Dalle 12:00 e fino al deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti.

Per il Sottopasso di fronte Ospedale San Leonardo - Sovrappasso Via dei Carrari - Via Fangarielli - angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione Stadio Arechi

Dalle 12:00 e fino al deflusso degli spettatori è istituito il divieto di transito pedonale, fatta eccezione per i soli residenti

Deviazioni di traffico per l'ultimo match del 2022 all'Arechi (5 novembre, Salernitana-Cremonese)

Per quanto riguarda le deviazioni, dalle ore 12:30 alle ore 15:00 viene istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia Occidente - Oriente su Via S. Allende (esclusa rotatoria Novotel - VIale Schiavone); i veicoli transitanti su Via Allende e provenienti da rotatoria Wenner con direzione occidentale, giunti a Viale Schiavone non potranno proseguire oltre; per i veicoli provenienti da Via Generale Clark con direzione Oriente e giunti all'altezza della rotatoria Novotel, è fatto obbligo di proseguire diritto su via Allende. Infine, i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra.

Infine, dalle ore 16:15 e fino al deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dal Lungomare Colombo con direzione Oriente, giunti all'altezza della Traversa Romano, hanno obbligo di svolta a sinistra, eccetto per i residenti.