Salernitana-Cremonese: statistiche e probabili formazioni I granata saranno quasi al completo: ai box c'è soltanto Gyomber

Domani c'è l'ultima partita in casa dei granata: all'Arechi, alle 15:00, va di scena Salernitana-Cremonese. Una partita che nasconde sicuramente più di una insidia. La formazione di Davide Nicola viene da due vittorie consecutive, una in casa contro lo Spezia e l'altra, prestigiosissima, dell'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. I granata hanno 16 punti in classifica, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Attualmente, la Bersagliera occupa la decima posizione (clicca qui per la classifica di serie A). Prima delle grandi di questo campionato, ci sono solo il Torino (17 punti) e l'Udinese (a quota 22). La neopromossa Cremonese di Massimo Alvini non è ancora riuscita a conquistare il bottino pieno in questa prima parte di stagione, nonostante delle prestazioni di tutto rispetto. Ultimi in classifica con cinque punti, frutto di 5 pareggi e 7 sconfitte, i grigiorossi necessitano assolutamente di una vittoria per provare a risalire la china.

La Salernitana giocherà con la quinta divisa - quella che è stato rinominato Galaxy Kit - e che celebra la manifestazione più iconica di Salerno: Luci d'Artista.

I numeri di Salernitana-Cremonese

La Cremonese ha il secondo peggior attacco della serie A (9 reti all'attivo) e la seconda peggior difesa della massima serie (22 gol subiti in 12 giornate). I granata, dal canto loro, vantano 16 gol fatti e 17 subiti. In casa, la Salernitana ha totalizzato 10 dei 16 punti che ha messo a referto in questa stagione, con 3 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta, quella inaugurale contro la Roma. La Cremonese, nelle sue prime cinque uscite fuori casa, ha totalizzato tre pareggi e due sconfitte, facendo registrare uno score migliore rispetto a quello avuto tra le mura domestiche (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Uno degli uomini più pericolosi della formazione ospite, Dessers, dovrebbe essere out per dei problemi muscolari. Come riporta il comunicato stampa della Cremonese dopo il pari strappato con l'Udinese, "esami strumentali hanno evidenziato un trauma contusivo alla coscia sinistra con presenza di ematoma". Per i granata, invece, sarà indisponibile soltanto Norbert Gyomber, mentre Giulio Maggiore è pronto a rientrare.

Salernitana-Cremonese: le probabili formazioni

Riconfermato il 3-5-2 tanto caro a Nicola con la presenza di Bradaric sull'out di sinistra e Mazzocchi che calpesterà la sua fascia preferita di campo. In avanti, confermato l'inamovibile Dia, che dovrebbe essere affiancato da Piatek. Pronti ad entrare nella ripresa Bonazzoli e Botheim. Per i cambi, dovrebbero quasi sicuramente arrivare minuti importanti per Bohinen (che sta ritrovando il ritmo partita) e per Maggiore, finalmente tornato a disposizione di mister Nicola.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Piatek; Dia. A disposizione: Micai, Fiorillo, Motoc, Lovato, Pirola, Sambia, Bohinen, Capezzi, Vilhena, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia, Bonazzoli. In dubbio: Maggiore. Allenatore: Davide Nicola

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Valeri, Lochoshvili, Bianchetti, Sernicola; Ascacibar, Castagnetti; Okereke, Pickel, Felix; Ciofani. A disposizione: Sarri, Saro, Vasquez, Aiwu, Hendry, Meité, Baez, Milanese, Escalante, Zanimacchia, Chiriches, Quagliata, Ghiglione, Buonaiuto. Indisponibile: Radu. In dubbio: Dessers. Allenatore: Massimo Alvini.