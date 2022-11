Salernitana-Cremonese 2-2, le pagelle: Sepe super, Fazio ingenuo Mazzocchi spinge, Bonazzoli non incide

Un punto guadagnato o due punti persi? Probabilmente la Salernitana esce delusa dall'ultima giornata in casa davanti al proprio pubblico per questo 2022. In vantaggio per quasi tutta la partita, la formazione di casa è stata raggiunta due volte, prima da Okereke e poi da Daniel Ciofani. Un rigore giusto assegnato alla Cremonese negli ultimi minuti di gara regala un pareggio in extremis alla formazione ultima in classifica che, nonostante l'alta intensità, non ha mai creato grossi grattacapi alla Salernitana.

Le pagelle: Sepe, meglio di così non si può. Candreva uomo assist. Fazio ingenuo

Sepe. Due rigori parati di seguito e un miracolo nel primo tempo. Dà sempre sicurezza ai suoi. Non gli si può chiedere di più. Anche sul gol di Okereke dell'1-1 poteva fare poco e nulla. Voto: 7,5

Bronn. Buona prova per lui, fa il suo lavoro senza leziosismi. Voto 6

Fazio. Gestisce con grande attenzione la linea difensiva da inizio a fine, ma pesa tantissimo il rigore regalato alla Cremonese con un intervento innecessario in area di rigore. Voto 5

Lovato. Da centrale nella difesa a tre va in grande affanno. Sicuramente il peggiore del pacchetto arretrato. Esce a inizio ripresa per un trauma cervicale. Voto 5 (dal 47' Pirola. Entra bene e dimostra maggior personalità rispetto a Lovato. Voto 6

Mazzocchi. Sempre bene sull'out di destra e combina benissimo con Candreva. Bene sia in fase difensiva che offensiva, questa volta non caccia nessuna magia ma dà sempre quantità e qualità. Voto 6.5

Coulibaly. Segna il gol del 2-1 che vale il momentaneo vantaggio dei granata. Una gran sgroppata sulla fascia e poi, nell'uno contro uno con Carnesecchi, non sbaglia. Partita di grande quantità e sicuramente tra i migliori dei suoi, nonostante qualche passaggio un po' troppo avventato. Voto 7

Radovanovic. Ottima funzione di filtro davanti alla difesa. In affanno all'inizio del match, quando prende le misure regge benissimo come collante tra difesa e centrocampo. Voto 6 (dal 82' Bohinen. Si posiziona bene in campo ma non riesce ancora a mettere in mostra le sue doti da palleggiatore. Gli manca il ritmo partita e va recuperato poco a poco. Voto 5,5)

Candreva. È suo il quasi-assist per il gol in apertura di Piatek. `È suo l'assist per Coulibaly. Da interno gestisce meglio le energie e regola i tempi di gioco. Voto 7 (dal 67' Vilhena. Dà l'impressione di poter creare gioco. Sul finale va vicino al gol ma spara alto da posizione ravvicinata. Meglio rispetto alle ultime uscite, ma c'è ancora tanto da migliorare. Voto 5,5)

Bradaric. Un po' spento in fase offensiva (le migliori occasioni nascono dall'out di destra) ma in fase di contenimento si disimpegna egregiamente. Voto 6.

Piatek. Pronti via, e il pistolero polacco ci mette lo zampino sullo svarione difensivo della Cremonese. Va subito in gol e fino a quando rimane in campo offre un grande contributo in termini di movimento. Voto 7 (dal 67' Bonazzoli. Entra con il giusto piglio e dispensa un gran numero di palloni. Forse un po' frettoloso in alcune giocate ma ci mette sempre il cuore e suda per la maglia, sia da titolare che entrando dalla panchina. Voto 6)

Dia. Oggi a corrente alterna, grandi giocate miste a momenti di eclissamento dal gioco. Scivola un po' troppo sul campo e, almeno oggi, gli è mancata la giusta freddezza. Voto 5,5 (dal 82' Botheim. s.v.)