Salernitana, classifica da sogno: nono posto alle spalle delle big Il punto con la Cremonese ha consentito ai granata di migliorare il proprio piazzamento

I risultati della domenica hanno reso molto meno amaro il pari-beffa conquistato dalla Salernitana contro la Cremonese. Il punto arrivato sabato pomeriggio all'Arechi ha, infatti, consentito agli uomini di Davide Nicola di migliorare la propria posizione di classifica che ora vede il cavalluccio marino al nono posto. Un rendimento da record per la Salernitana che resta nella scia delle big del campionato di serie A. La notizia più importante, però, riguarda il margine rassicurante accumulato sulla zona salvezza: i granata, con 17 punti, hanno un vantaggio di undici lunghezze sulla terzultima, la Cremonese.

Due trasferte all'orizzonte per i granata

Una posizione che consentirà alla Salernitana di affrontare anche con meno pressione le prossime due sfide che vedranno il cavalluccio marino impegnato sui campi di Fiorentina e Monza. Le due trasferte, tra l'altro, precederanno la lunga sosta per il Mondiale, con il campionato che riprenderà poi ad inizio gennaio. La Salernitana, dopo il pari dell'Arechi, è subito tornata in campo per iniziare a preparare il match di mercoledì sera al Franchi. La Viola, con il successo conquistato in casa della Sampdoria, tallona in classifica proprio i granata.

Sos difesa: in due da valutare

Nicola dovrà fare i conti con una situazione di emergenza in difesa: all'infortunato Gyomber, si aggiungerà l'indisponibilità di Lovato. Da verificare, invece, le condizioni di Daniliuc e Fazio: il primo aveva saltato per influenza il match contro la Cremonese, il secondo è uscito affaticato e potrebbe aver necessità di rifiatare.