Salernitana, infortunio Lovato: il difensore lascia l'ospedale Nei prossimi giorni dovrà effettuare nuovi accertamenti, sui social l'affetto dei compagni

Il peggio sembra essere passato per Matteo Lovato. Il difensore della Salernitana, dopo il trauma cranico subito sabato pomeriggio nel corso del match contro la Cremonese, questo pomeriggio è stato dimesso dall'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.

Dimissioni e nuovi accertamenti

I medici, nonostante i parametri fossero buoni, lo hanno voluto tenere sotto osservazione per 24 ore a scopo precauzionale. Sui social era stato proprio il difensore a tranquillizzare tutti. "Volevo rassicurare tutti: sto bene, grazie mille per i vostri messaggi", aveva scritto Lovato su Instagram. In giornata il calciatore ha potuto far ritorno a casa ma, come comunicato dalla Salernitana, nei prossimi giorni dovrà effettuare nuovi accertamenti.

Affetto social per Lovato

Certa, dunque, l'assenza del 22enne al Franchi dove mercoledì la Salernitana affronterà la Fiorentina. Probabile che il rientro in campo avverrà direttamente a gennaio, alla ripresa del campionato dopo la sosta dei Mondiali. Per Lovato si tratta dell'ennesimo infortunio di una stagione estremamente sfortunata. I suoi compagni, sempre attraverso i social, non gli hanno fatto mancare il sostegno e la vicinanza. "Matte, ti aspettiamo", ha scritto Antonio Candreva a cui ha fatto eco anche Pasquale Mazzocchi: "Andiamo leone, ti aspettiamo". Messaggi idealmente condivisi dall'intera tifoseria salernitana che spera di poter vedere presto in campo il difensore granata.