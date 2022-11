Fiorentina-Salernitana, i convocati di Nicola: 27 calciatori in lista ma... Le scelte del tecnico in vista della sfida di domani sera al "Franchi"

È già vigilia di gara per la Salernitana che domani sera affronterà in trasferta la Fiorentina. Davide Nicola deve fare i conti con l'emergenza in difesa: oltre a Gyomber, quasi sicuramente non ci saranno nemmeno Lovato e Fazio. I due calciatori rientrano tra i 27 convocati dal tecnico ma la scelta dovrebbe essere proiettata più alla sfida di domenica contro il Monza. La Salernitana, infatti, dopo il match del Franchi resterà in ritiro a Parma dove preparerà la trasferta contro i lombardi. Davanti a Sepe, dunque, dovrebbero trovare spazio Bronn, Daniliuc e Pirola con Motoc unica alternativa ai tre difensori, a meno che non venga arretrato Radovanovic.

Fiorentina-Salernitana: i convocati di Nicola

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Fiorentina e Salernitana.

PORTIERI:

De Matteis

Fiorillo

Micai

Sepe

DIFENSORI:

Bradaric

Bronn

Daniliuc

Fazio

Lovato

Motoc

Pirola

Sambia

CENTROCAMPISTI:

Bohinen

Candreva

Capezzi

Coulibaly L.

Kastanos

Iervolino

Maggiore

Mazzocchi

Radovanovic

Vilhena

ATTACCANTI: