Fiorentina-Salernitana, Nicola: "Per essere competitivi serve l'aiuto di tutti" Il tecnico dei granata presenta il match di domani sera: "Gara difficile ma faremo il nostro gioco"

Vuole una squadra che sia più forte dell'emergenza e delle difficoltà, Davide Nicola, allenatore della Salernitana che domani sera sarà di scena sul campo della Fiorentina. I campani dovranno fare i conti con diverse defezioni in difesa ma il tecnico punta soprattutto sulla determinazione e sulla voglia di rivalsa dei suoi calciatori. "Domani vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo, siamo consci di incontrare una squadra forte ma sappiamo che hanno dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare", ha detto il tecnico presentando la sfida del "Franchi" attraverso il sito ufficiale della Salernitana.

"Fiorentina abituata a impegni ravvicinati"

"La Fiorentina è una squadra abituata a giocare gare ravvicinate nell’arco di una settimana ed è reduce da un ottimo momento a livello di risultati tra campionato e coppa. Hanno grande capacità di attaccare gli spazi, grande abilità a ripartire ed un ottimo gioco di catena". Per Nicola la Salernitana dovrà essere brava "a occupare gli spazi nel modo giusto, essere puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco con concentrazione e calma avendo capacità di verticalizzare e rallentare i ritmi quando serve”.

"Per essere competitivi serve l'aiuto di tutti"

Per la Salernitana sarà la prima di due trasferte consecutive e ravvicinate. Dopo la Fiorentina, domenica i granata saranno di scena a Monza. Due impegni non semplici ma a cui Nicola guarda con grande fiducia. “Vogliamo essere competitivi e per farlo bisognerà avere attenzione per tutto l’arco della gara e capacità di non farsi sfuggire la partita nei momenti difficili. Servirà - ha concluso l'allenatore della Salernitana - il contributo di tutti, è importante che tutti si facciano trovare pronti. Il nostro pubblico è fondamentale e vorremmo sempre averlo vicino, siamo fortemente automotivati per fare sempre del nostro meglio”.