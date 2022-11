Salernitana, infortunio Mazzocchi: ecco cosa è emerso dagli accertamenti Il calciatore si era infortunato in Nazionale, al rientro a Salerno ha effettuato nuovi controlli

Serviranno almeno due mesi a Pasquale Mazzocchi per tornare in campo dopo l'infortunio subito con la maglia della Nazionale italiana. L'esterno in mattinata si è sottoposto a nuovi accertamenti a Salerno che hanno confermato la diagnosi emersa già nelle ore successive all'infortunio.

La diagnosi dell'infortunio di Mazzocchi

«Il controllo clinico e radiologico a cui si è sottoposto questa mattina Pasquale Mazzocchi presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale», ha fatto sapere la Salernitana con una nota ufficiale. «L’atleta ha già iniziato il trattamento fisioterapico e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori indagini radiologiche».

Tempi di recupero incerti: arrivederci al 2023

Difficile calcolare in maniera certa i tempi di recupero di Mazzocchi che, quasi sicuramente, dovrà saltare le prime partite del 2023. La speranza è di rivederlo in campo per il 15 gennaio quando la Salernitana sarà di scena sul campo dell'Atalanta. L'infortunio subito dall'esterno è molto simile a quello patito ad inizio stagione da Emil Bohinen che è stato costretto a mordere il freno per oltre due mesi. Non proprio una buona notizia per Davide Nicola che dovrà ricominciare la stagione senza uno dei protagonisti di questa prima parte di campionato. Mazzocchi, tra l'altro, era finito nei radar di diverse squadre di massima serie (Inter e Roma su tutte) che hanno mostrato interesse per l'esterno.