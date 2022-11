Salernitana, infortunio Mazzocchi: l'esterno granata dovrà operarsi Domani il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico

È ancora più serio di quanto previsto l'infortunio subito in Nazionale da Pasquale Mazzocchi. L'esterno della Salernitana, dopo essersi sottoposto a nuovi accertamenti, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. I tempi di recupero, a questo punto, saranno inevitabilmente più lunghi. Il calciatore già domani sarà operato per la distorsione al ginocchio destro subita mentre era in ritiro con la Nazionale di Roberto Mancini.

La nota della Salernitana: Mazzocchi si opera

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che Pasquale Mazzocchi in seguito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, si sottoporrà nella giornata di domani ad intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell’intervento.

Tegola per Mazzocchi: oggetto dei desideri di mezza serie A

Una pessima notizia per la Salernitana e per Davide Nicola. Ma anche per lo stesso calciatore che, grazie alle prestazioni offerte in granata, era riuscito a mettersi in evidenza, attirando su di sé l'attenzione di numerosi club di serie A. Oltre all'Inter e alla Roma, anche il Napoli ha sondato il terreno per Mazzocchi. Ma l'infortunio rischia di complicare tutti i piani.