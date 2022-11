Mercato Salernitana: Nicola vuole un pilastro per blindare la difesa Avviati i contatti con il Villareal per riscattare Dia, protagonista in Qatar con il Senegal

Ancora qualche giorno di vacanza e, poi, la Salernitana si ritroverà in città per riprendere la preparazione in vista del campionato. I granata dovrebbero effettuare una prima parte di lavoro a Salerno per poi volare in Turchia dove resteranno per una settimana. In attesa della ripresa della preparazione, i riflettori sono puntati sul calciomercato. Il summit avuto da Davide Nicola con proprietà e direttore sportivo è servito a fissare i punti chiave su cui dovrà muoversi la società nel mercato invernale.

Difesa da blindare

La priorità del tecnico è puntellare la difesa che, dopo un buon avvio, si è scoperta più fragile del previsto. La speranza di Nicola è di recuperare al cento per cento Fazio e Gyomber, pilastri della retroguardia che hanno dovuto fare i conti con problemi fisici. Ma l'allenatore ha fatto anche qualche nome per rinforzare la retroguardia. L'identikit tracciato da Nicola corrisponde ad un difensore over 30, in grado di elevare l'esperienza del gruppo.

Nicola pensa a due fedelissimi

Federico Ceccherini del Verona è un calciatore che ha già lavorato con il tecnico ai tempi del Livorno e del Crotone. In Calabria ha giocato anche Gian Marco Ferrari, capitano del Sassuolo che gode della stima incondizionata di Nicola. Non è da escludere, però, un possibile nome a sorpresa con Morgan De Sanctis che sta sondando anche il mercato estero. In queste settimane, inoltre, si proverà a sferrare l'assalto per il riscatto di Boulaye Dia: la punta, soprattutto dopo il gol segnato ai Mondiali con il Senegal, è finito nei radar di numerose società ma la Salernitana proverà a bruciare la concorrenza e a chiudere l'operazione a stretto giro.