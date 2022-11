Granatissimi, i dubbi di Iannicelli e D'Angelo sul mercato della Salernitana Il direttore di Cronache: serve subito un sostituto all'altezza di Mazzocchi

Giuseppe Iannicelli afferma di "avere il timore di non capire bene chi fa questo mercato. Perché l'allenatore è stato sicuramente confermato - con grande enfasi - come si è paventato in quel comunicato di due settimane fa, ma rispetto a quel comunicato non credo che le tensioni interne siano state risolte e che ci sia totale fiducia nel gioco dell'allenatore. Questo si evince dalla volontà di far tornare Djuric. Al di là della gratitudine per tutto quello che ha fatto e per il contributo dato nella scorsa stagione, significa che si immagina una formula di gioco che non è quella attuale".

Granatissimi, D'Angelo chiede un sostituto per Mazzocchi

Rincara la dose Tommaso D'Angelo, direttore di Cronache di Salerno e ospite fisso della trasmissione Granatissimi di Ottochannel, che si definisce scettico sui movimenti preliminari della società per il mercato di riparazione. D'Angelo afferma che "La mia sensazione è che ci sono poche idee, quando si va sulla ribollita, e che però si sta perdendo tempo. L'infortunio di Mazzocchi è un handicap gravissimo per noi: lo vedremo a metà campionato. E per uno come lui non puoi provare a sostituirlo con Ceccarini o Zortea. Diciamoci le cose come stanno".

Anche Alessandro Del Grosso si accoda alle voci di chi chiede fiducia e pazienza nel progetto

Nel corso della stessa trasmissione, lo storico ex granata Alessandro Del Grosso ha rimarcato l'importanza di dare fiducia al progetto e avere pazienza, aggiugendosi così a quel coro di voci che si è sollevato tra tanti ex della Bersagliera, da Roberto Breda fino a Walter Sabatini. Del Grosso ha voluto sottolineare che "Non è che ogni domenica - che vada bene o male - si cambia e si esternano delle cose che non vanno esternate in quel momento".