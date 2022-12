Salernitana mondiale: l'Inghilterra elimina il Senegal ma Dia brilla L'attaccante è stato il migliore in campo tra i suoi: ora i granata spingono per riscattarlo

Il Senegal si è arreso all’Inghilterra e ha salutato agli ottavi di finale il mondiale in Quatar. Ma nella rappresentativa africana ha brillato la stella di Boulaye Dia. L’attaccante della Salernitana, nonostante il 3-0 finale, ha disputato una prova di spessore, risultando il migliore in campo dei suoi.

Tre occasioni gol per l'attaccante granata

In avvio di gara la punta del cavalluccio marino ha messo i brividi alla retroguardia inglese, penetrando in area ma non riuscendo a concludere a rete. Poco dopo, da una girata al volo di Dia, è nata una palla-gol per Sarr che da ottima posizione ha sparato alto. Alla mezz’ora, invece, è stato Pickford a neutralizzare un sinistro di Dia che da posizione defilata ha costretto il portiere dell’Inghilterra al miracolo. Il Senegal ha accusato il colpo e l’Inghilterra negli ultimi dieci minuti ha calato un uno-due letale, prima con Henderson e poi con Kane. Nel secondo tempo ci ha pensato Saka a far calare i titoli di coda sul match. Al 28’ è terminato il Mondiale di Dia (sostituito da Diedhou) che, al pari di Bronn e Piatek, farà rientro a Salerno dopo aver usufruito di qualche giorno di vacanza.

Parte l'operazione riscatto

Ma l’esperienza in Qatar è stata assolutamente positiva per la punta della Salernitana che è sempre partito titolare nelle quattro partite disputate dal Senegal, riuscendo a segnare anche un gol. Adesso la società granata proverà ad accelerare per definire il riscatto dal Villareal. Un’operazione che, dopo l’ottimo mondiale disputato da Dia, non sarà semplicissima. Ma la Salernitana conta di riuscire nella mission.