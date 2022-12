Salernitana, sprint per il centro sportivo: verifiche tecniche a Fuorni L'ad Maurizio Milan svela: «Rendering pronto, tra qualche giorno incontreremo Felice Marotta»

L'impiantistica sportiva è stata sin dall'inizio un argomento caro alla nuova proprietà della Salernitana. Un tema che in questi giorni sta evolvendo su più fronti e che presto potrebbe arrivare ad una svolta. A confermarlo indirettamente è stato l'amministratore delegato Maurizio Milan che, intervenendo da remoto alla presentazione dell'installazione luminosa dedicata al club granata nell'ambito di Luci d'Artista, ha parlato del futuro centro sportivo che ha in mente il presidente Danilo Iervolino.

Centro sportivo: accelerata per Fuorni

La società ha virtualmente opzionato l'area di Fuorni e in questi giorni sta facendo passi in avanti molto decisi. «Stiamo andando avanti con le analisi, sono giornate di rilievi che completeremo a Fuorni e stiamo andando avanti nella preparazione di un dossier completo e funzionale dal punto di vista tecnico», ha spiegato l'ad del club granata. «Poi ci siederemo con il Comune per capire la parte amministrativa e come poter eventualmente accedere al terreno. Abbiamo prodotto - ha aggiunto Milan - il primo rendering e posizionato campi e strutture, stiamo facendo carotaggi on site, tra qualche giorno avremo altri documenti e ci siederemo con Felice Marotta».

Lavori all'Arechi: attesa per l'esito del bando Arus

Ma il tema dell'impiantistica sportiva tocca da vicino anche lo stadio Arechi. Oggi hanno preso il via i primi lavori di manutenzione; sempre in giornata scadrà il bando indetto dall'Arus per la progettazione del restyling (35 milioni di euro stanziati dalla Regione) dell'impianto. «C’è sempre stato apporto importante e proattivo del Comune di Salerno. È normale che ci sia dialettica tra noi e l’ente pubblico, si è instaurato un esempio virtuoso, ne abbiamo avuto evidenza. Oggi è giornata di conferme; non che ne avessimo bisogno, sappiamo che c’è difficoltà nel reperire materiali e ben venga l’inizio dei lavori, anche se con qualche settimana di ritardo», ha spiegato Maurizio Milan. «È la conferma di quanto il Comune creda in questo club e nei nostri progetti; con i primi mesi dell’anno nuovo scriveremo insieme una nuova convenzione e getteremo le basi, portiamo avanti il dialogo con serenità e determinazione. Nelle ultime settimane ho visto un’accelerazione del Comune per dare vita a un nuovo Arechi inclusivo sotto tutti i punti di vista».