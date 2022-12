Salernitana, infortunio Sepe: lesione per il portiere, si torna sul mercato L'estremo difensore dovrà star fermo almeno due mesi. De Sanctis pensa a Gollini o Cragno

È più grave del previsto l'infortunio subito da Luigi Sepe. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il portiere della Salernitana hanno evidenziato una lesione a carico del polpaccio della gamba destra. I tempi di recupero, dunque, saranno abbastanza lunghi. Il rischio concreto è che l'estremo difensore di Torre del Greco debba star fermo per almeno due mesi. Una tegola non da poco per la Salernitana che, con la ripresa del campionato alle porte, dovrà necessariamente tornare sul mercato.

Cragno e Gollini le possibili alternative

Il ds Morgan De Sanctis, da ex portiere, dovrà individuare un profilo che possa sostituire Sepe durante l'infortunio e, poi, giocarsi la maglia da titolare con l'ex Parma. Il nome che più intriga il cavalluccio marino è Alessio Cragno, portiere di proprietà del Cagliari che sta trovando poco spazio a Monza. Il suo agente Graziano Battistini nei giorni scorsi ha aperto alla cessione ma bisognerà trovare la formula giusta. L'alternativa è Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina ma di proprietà dell'Atalanta che in questa prima parte di stagione ha giocato pochissimo e potrebbe salutare la Viola. Nelle prossime ore la Salernitana proverà a delineare lo scenario. Nel frattempo il club granata ha bloccato la partenza di Alessandro Micai che sta lavorando con Vincenzo Fiorillo nel ritiro turco di Belek.